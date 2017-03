Jovem é preso dentro de casa enquanto desmontava moto roubada

Polícia chegou na hora em que suspeito estava desmontando moto roubada no início deste mês em Araguaína.

A polícia localizou uma casa no setor Noroeste onde funcionava um desmanche de motos. A ação aconteceu na tarde dessa quinta-feira (16) e um jovem identificado como Lennon de Sousa (18 anos) que morava na residência, foi preso em flagrante quando estava desmontado uma moto Fan 150 de cor vermelha.



O veículo encontrado no local pela polícia, foi roubado no começo deste mês. Além da moto, a polícia apreendeu vários objetos de origem duvidosa, entre eles, calçados, cosméticos e fones de ouvido.



(Foto: Portal O Norte)

Outros suspeitos estavam no local no momento em que a polícia chegou, mas conseguiram fugir.



Lennon foi levado para a Delegacia de Plantão juntamente com os produtos apreendidos.



(Foto: Portal O Norte)