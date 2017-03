Homem é detido por populares após invadir casas para furtar

Populares detiveram homem em flagrante com objetos furtados.

Um homem de 36 anos foi preso nessa sexta-feira (18), suspeito de praticar furtos em residências no setor Universitário.



Sérgio Cruz Miguel, foi detido em flagrante por populares quando saía de uma casa na Rua Nilton, ele estava empurrando um carrinho de mão com vários objetos furtados.



A Polícia Militar foi acionada e Sérgio conduzido juntamente com os objetos para a Delegacia de Plantão (DP).

Segundo a PM, o suspeito já possui várias passagens pela polícia.