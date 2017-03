Jovem leva quatro tiros no meio da rua no setor Nova Araguaína

Um jovem de 19 anos foi atingido por quatro tiros na noite dessa sexta-feira (17), em Araguaína. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 19 horas no setor Nova Araguaína.



Segundo testemunhas, o autor do crime se aproximou da vítima em uma moto e efetuou os disparos, fugindo em seguida.



(Foto: Divulgação)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o jovem que não teve identidade divulgada foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Familiares da vítima estiveram no local e não souberam dizer se o rapaz tinha envolvimento com o mundo do crime.



A polícia fez diligências na tentativa de localizar o autor dos disparos mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.