Homem é preso em flagrante com moto roubada e arma usada no crime

Na tarde desta sexta-feira (17), um jovem de 23 anos foi preso em flagrante em sua própria casa, depois de roubar uma moto no setor Jardim das Flores.



Após denúncia, Adriano Nunes Messias foi preso por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar em uma residência que fica na Rua FM Couto o setor Vitória. Com ele foram apreendidas a motocicleta roubada, a faca utilizada no crime e uma pequena quantia em dinheiro.



O autor foi encaminhado para a Delegacia de Plantão juntamente com a moto, arma e dinheiro apreendido.



(Fotos: Portal O Norte)