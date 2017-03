Jovem é morto a tiros em praça pública do setor Costa Esmeralda

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (19), no setor Costa Esmeralda. O crime aconteceu por volta das 20 horas na praça da avenida principal.



A vítima foi identificada como Daniel Almeida da Silva (20 anos). Segundo informações preliminares, o homem foi abordado por dois suspeitos em uma moto, um deles desceu tirou o capacete e atingiu a vítima.



Testemunhas disseram à polícia que ouviram os autores cobrarem um dinheiro que aparentemente Daniel devia, mas ele respondeu dizendo que não tinha. Com a negativa, o segundo suspeito que permaneceu com capacete, sacou uma arma e efetuou disparos contra o rapaz.



Daniel foi atingido por três tiros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local para socorrer o homem baleado mas ele não resistiu aos ferimentos.



Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagem por receptação.



A polícia realiza diligências na tentativa de localizar os envolvidos no crime, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.



(Fotos: Portal O Norte)