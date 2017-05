Casal armado com faca é preso em flagrante após assalto

Um casal foi preso na noite dessa quinta-feira (18) em Araguaína, suspeitos de roubo.



A prisão aconteceu por volta das 19h30min, quando em patrulhamento preventivo e ostensivo no setor Barros, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar foi abordada pela vítima que relatou o assalto e detalhou as características dos autores.



De posse das informações, os policiais deram início às diligências na região e se depararam com os suspeitos já na Rua 05 no setor Parque Bom Viver. Durante a busca pessoal, os Pms encontrara com o homem, uma faca além de R$ 11 reais em dinheiro.



A polícia realizou ainda uma varredura nas proximidades onde foi encontrado o celular da vítima que reconheceu os envolvidos como autores do assalto.



O homem e a mulher, ambos com 30 anos de idade, foram detidos em flagrante e apresentados na Delegacia de Plantão.