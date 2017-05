Agentes prendem suspeito em cima de telhado após flagrante

Suspeitos são presos no momento em que negociavam entorpecentes.

Dois jovens foram presos durante uma perseguição policial na manhã desta sexta-feira (19), em Araguaína.



Segundo informações preliminares, a ação aconteceu próximo a um posto de combustível do Bairro JK e as prisões foram efetuadas por agentes da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), sob o comando do delegado José de Anchieta.

Os suspeitos detidos têm 20 e 23 anos e foram identificados como: Júlio César Martins de Freitas (Camisa Verde) e Yuri Lemes Reis Silva, que segundo a polícia, já tem passagem por assalto.

Segundo a polícia, os dois foram presos no momento em que negociavam a compra de entorpecentes. Quando perceberam a chegada da polícia, os dois tentaram fugir. A polícia disparou tiros de advertência e um deles foi capturado em cima do telhado de uma borracharia.



Com os suspeitos a polícia apreendeu celulares, drogas e dinheiro.