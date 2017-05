Grupo de assaltantes é capturado em matagal logo após roubo

Na tarde desta sexta-feira (19), a Polícia Militar capturou um grupo de assaltantes, momentos depois deles praticarem um roubo em um estabelecimento comercial no setor Jardim Mansões Palmeiras em Araguaína.



A polícia foi acionada por volta das 16 horas e de posse das características dos suspeitos, deu início a diligências na região em busca dos autores, que foram localizados em um matagal no setor Jardim Paulista.



(Foto: Elder Silva)

Entre os envolvidos estavam três adolescentes e um maior de idade identificado como Matheus Pinheiro de Sousa (19 anos), com este, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 com 4 munições intactas.



A polícia ainda apreendeu com os autores, 1 faca, 1 relógio, 4 celulares, aproximadamente R$ 600 reais em dinheiro e duas motocicletas que foram subtraídas das vítimas que estavam no local no momento do crime.

Os objetos e autores foram levados para a Central de flagrantes para os procedimentos cabíveis.