Roubo de blindex leva Polícia Militar até traficante de drogas

Polícia procurava blindex roubado mas acabou encontrado mais do que imaginava.

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante depois que a polícia encontrou drogas e materiais roubados dentro da residência em que ele estava.



A ação policial aconteceu nesta sexta-feira (19). O Serviço de Inteligência da Polícia Militar chegou até o suspeito identificado como, Davi Barros da Silva, depois de um roubo que aconteceu na noite dessa quinta-feira (18), onde os criminosos subtraíram alguns blindex.



Os proprietários dos objetos roubados seguiram os suspeitos até uma residência localizada no setor Araguaína Sul II e repassaram a informação para a polícia que foi até o local. Segundo a PM, a princípio o dono da residência relutou em abrir as portas para a autoridade policial mas acabou cedendo.



O blindex roubado foi encontrado na casa, mas para a surpresa dos policiais, durante uma minuciosa busca no imóvel, a PM encontrou uma quantia significante de drogas, entre elas, maconha, crack e uma substância análoga à cocaína.



Os militares também apreenderam uma moto no local, a qual o suspeito não apresentou documento e apesar de não ter registro de furto/roubo, segundo informações apuradas pela polícia, o veículo era utilizado na comercialização de entorpecentes.

Davi foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão junto com o veículo e materiais apreendidos. De acordo com a PM, o jovem já tem passagem pela polícia por roubo e tráfico e sua companheira também é uma conhecida traficante da região.