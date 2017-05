Homem preso no Piauí confessa que participou da morte de PM

Um homem que foi preso no Estado do Piauí, confessou participação na morte do Sargento da Polícia Militar, Jandres Alves Bezerra (43 anos). O crime ocorreu no último dia 12 de maio, quando o PM reagiu a um assalto e trocou tiros com bandidos em um estabelecimento comercial em Araguaína, norte do Tocantins.



Elismar Cavalcante dos Santos (44 anos), foi preso por porte ilegal de arma de fogo, quando estava em sua terra natal, a cidade de Canto do Buriti (PI), cerca de 400 km de Terezina (PI). Ele morava no setor Araguaína Sul, mas teria fugido para o Piauí, depois do assalto que terminou com a morte do Sargento Jandres.



Em um vídeo gravado após a sua prisão, o suspeito confessou participação no crime e contou detalhes de como tudo teria acontecido. Segundo ele, o comparsa Paulo Josias de Moura (32 anos) conhecido como “Paulinho”, teria chamado ele para fazer o assalto. Elismar contou que inicialmente recusou o convite justificando que estava trabalhando, mas depois da insistência do outro criminoso ele resolveu participar.



Elismar conta que foi Paulinho quem anunciou o assalto mas afirma que juntamente com ele, efetuou disparos contra o Sargento. “Não sabia que ele era policial”, disse o suspeito contando que efetuou 4 tiros contra o PM, porque sua arma só tinha quatro balas, enquanto que Paulinho, teria atirado duas vezes contra o policial. Segundo ele, foram os tiros do comparsa que mataram Jandres.



O comparsa de Elismar, morreu, logo após o assalto que vitimou o Militar, quando teria trocado tiros com policiais da Força Tática, em uma residência localizada no Bairro JK, em Araguaína.



Elismar relatou ainda, que a arma com a qual foi apreendida no Piauí, seria o mesmo revólver que ele usou durante o assalto em Araguaína.



O piauiense já tem passagem por roubo. Condenado a 12 anos e oito meses de prisão, cumpriu pena no Presídio Barra da Grota e depois foi transferido para a Cadeia de Arraias, no sul do Estado, após a rebelião de 2009.



Elismar permanece encarcerado em Canto do Buriti (PI) onde aguarda uma ordem judicial para ser recambiado para Araguaína.