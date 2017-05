Homem é esfaqueado após discussão por causa de mesa

Um homem levou dois golpes de faca em um bar localizado na Rua Aparecida do Bairro São João, em Araguaína.



O crime aconteceu por volta das 19h30min desse domingo (21). A Polícia Militar foi acionada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Araguaína Sul, onde a vítima estava sendo atendida.



O homem de 34 anos, relatou à polícia que estava sentado no estabelecimento quando um indivíduo não identificado se aproximou dele dizendo que a mesa em que ele estava tinha dono, em seguida saiu do local e retornou com uma arma branca com a qual ele desferiu dois golpes na região do abdômen e nas costas da vítima.



A polícia realizou buscas na região, na tentativa de localizar o autor do crime mas ele não foi encontrado.