Jovem morre em trágico acidente perto de Novo Horizonte

Um jovem de 18 anos morreu depois de se envolver em um trágico acidente por volta de 5h30 desta terça-feira (23). A vítima foi identificada como Rodrigo Lemos Silva.



De acordo com as primeiras informações apuradas, o acidente aconteceu na TO-222 entre o povoado Novo Horizonte e o município de Aragominas, onde uma motocicleta conduzida por Rodrigo e uma caminhonete a qual o condutor não teve identidade divulgada, bateram de frente.



Logo após o acidente, o motorista da caminhonete F250 entrou em contato via 190 para informar sobre o acidente e permaneceu no local até a chegada da polícia. Segundo ele, o motocilista teria invadido a pista contrária provocando a colisão que resultou no capotamento do veículo.



O jovem não resistiu ao impacto e morreu na hora e a moto em que ele estava ficou bastante danificada. A perícia foi acionada e após os procedimentos o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



O motorista do carro saiu ileso do acidente, foi conduzido à Delegacia de Plantão para prestar depoimento e em seguida liberado.



A provável causa da colisão deverá ser investigada, mas a polícia já confirmou que no local foi detectado marcas de frenagem da caminhonete no sentido correto da via, o que indica possivelmente a confirmação da versão dada pelo motorista, que deve ser comprovada através de laudo pericial.