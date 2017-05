Família de jovem desaparecido há mais de 3 dias denuncia no MPE demora para Polícia Civil começar a investigar o caso

O jovem Fabrício Martins de 24 anos está desaparecido desde a noite da última sexta-feira (19), em Araguaína. Desesperados familiares e amigos pedem ajuda para conseguirem localizar o rapaz.



No domingo (21), Ricardo Teixeira, irmão de Fabrício, postou um pedido de ajuda, confirmando o seu desaparecimento.



Na noite do seu desaparecimento, a família preparava uma festa surpresa em comemoração ao aniversário de Fábrício. Na última vez que foi visto, o estudante universitário saiu às 20 horas, em sua motocicleta modelo Titan de cor vermelha com placa OLJ 5802. Por volta das 6h45min de sábado (20), o veículo foi encontrado pela Polícia Militar, abandonado na Rua dos Bancários do setor Jardim Paulista.

A notícia já se espalhou através das redes sociais, onde várias postagens com fotos de Fabrício foram compartilhadas, mas até o momento o rapaz não apareceu.



Angústia



Hoje, nossa reportagem conversou com o senhor Ribamar da Silva, pai de Fabrício. Segundo ele, seu filho é um rapaz tranquilo, não gosta de festas e não tem problemas com a Justiça: “O Fabrício é um menino trabalhador era do serviço pra casa, pra faculdade e até onde sabemos não tem envolvimento com drogas ou qualquer outra coisa errada. O que deixa a gente mais preocupado é essa questão de violência que a gente tem visto: roubos, homicídios e a gente só pensa o pior, porque nosso filho nunca foi de sair assim e desaparecer”.



Denúncia



Senhor Ribamar diz que sua família procurou o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar a demora da Polícia Civil em começar a investigar o caso, a informação que eles tiveram é que falta delegado para acompanhar as investigações. Ainda segundo ele, a promotoria informou que estariam averiguando os fatos e que “vai ser pedido a quebra do sigilo telefônico do Fabrício pra ver se encontra alguma pista que possa levar ao paradeiro dele”.



Desesperado o pai encerra a entrevista pedindo ajuda para quem puder dar qualquer informação que possa contribuir na localização de Fabrício.



O telefone de contato do senhor Ribamar é o (63) 99233-8598.



Fabrício Martins está desaparecido desde a noite da última sexta-feira (19). (Foto: Arquivo Facebook)