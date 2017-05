Dono de pula-pula é preso suspeito de estuprar meninas de 11 e 13 anos

Uma ação de combate à criminalidade deflagrada, na tarde desta terça-feira, 23, por policiais civis da Delegacia de Araguatins, comandados pelo delegado Edson José Lobato Borges resultou na prisão de Daniel Moreira Rodrigues, 43 anos, o qual é suspeito pela prática do crime de estupro de vulnerável e foi capturado, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva, quando se encontrava em Buriti do Tocantins.



Conforme o delegado Edson Lobato, há cerca de três meses, os policiais civis da DP de Araguatins deram início as investigações sobre a conduta de Daniel, após receberem várias denúncias anônimas de que o homem, o qual é proprietário de um pula-pula, estaria abusando sexualmente de algumas meninas com idade entre 11 e 13 anos, as quais eram contratadas por ele durante o funcionamento do brinquedo que era instalado em várias cidades do Bico do Papagaio.



“O indivíduo chegava às cidades e montava seu pula-pula, geralmente em uma praça do município e, com a desculpa de que precisava de alguém para ajudá-lo, ganhava a confiança de algumas mães e, a partir daí, oferecia pequenas quantias em dinheiro para as meninas. No entanto, quando se encontrava sozinho com as adolescentes, o homem passava a praticar atos libidinosos e a molestá-las sexualmente”, ressaltou o delegado.



Após reunir indícios concretos das práticas criminosas, o delegado representou, junto ao poder judiciário, pela prisão preventiva de Daniel, a qual foi deferida. De posse do mandado de prisão, os agentes passaram a monitorar a rotina do suspeito, uma vez que ele vivia mudando de cidade, constantemente.



“Na tarde de hoje, obtivemos informações de que o Daniel estaria e Buriti e, desta maneira, fomos até àquela cidade e efetuamos a prisão do mesmo”, pontuou o delegado.

O indivíduo foi trazido à sede da DP de Araguatins e, após os procedimentos cabíveis, ele foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública de Araguatins, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.



(Fonte: Ascom SSP/TO)