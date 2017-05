Homem é executado no meio da rua com cerca de cinco tiros

Um homem foi morto com pelo menos 5 tiros na noite de ontem (23), em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 20h55 no setor Lago Azul IV, quando populares acionaram o 190 para denunciar o caso.



Uma equipe da Polícia Militar foi até o local indicado e encontrou o homem caído no chão já sem vida. Durante averiguação, foi encontrado no bolso da vítima, a quantia de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) em espécie.



Segundo testemunhas, dois homens em uma moto Biz de cor prata, teriam efetuado os disparos contra a vítima. Um deles trajava uma camisa quadriculada e o outro uma camisa manga longa de cor branca. Após efetuar os disparos eles fugiram do local.



A polícia realizou diligências na tentativa de localizar os autores mas nenhum suspeito foi preso.



A perícia foi acionada para o local do crime e logo depois o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína. A vítima não portava documentos e o órgão aguarda a apresentação de amigos ou familiares para reconhecer e identificar o corpo.



A motivação do homicídio ainda é desconhecida e as investigações sobre o caso devem ficar a cargo da Polícia Civil.