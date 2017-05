Condenado por estuprar a própria mãe é preso após três anos

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta terça-feira (23), em Palmas, após ficar três anos foragido. Ele foi condenado em 2009 por estuprar a própria mãe e chegou a ficar cinco anos preso. Em 2014 ele recebeu o direito de responder em liberdade, mas deixou de comparecer ao Fórum mensalmente, como determinou o juiz. Ele foi encontrado na quadra 1204 Sul, pela Guarda Metropolitana.



A guarda informou que a atitude do homem, que estava passando várias vezes pelas mesmas ruas da quadra, chamou a atenção. Ele foi abordado, mas não queria se identificar. Quando os Guardas conseguiram a identidade do homem identificaram um mandado de prisão em aberto e levaram ele para a delegacia.



O crime pelo qual ele foi condenado aconteceu em 2009. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no dia 15 de novembro ele teve uma discussão com a mãe e chegou a ameaçá-la de morte enquanto os dois estavam em uma chácara na zona rural de Palmas. Após a briga ele teria estuprado a mulher que tinha 47 anos na época.



Ele foi preso e ficou cinco anos em regime fechado em Palmas.



O homem foi levado novamente para a Casa de Prisão Provisória de Palmas.



Fonte: G1/TO