Ambulante é preso depois de atirar contra dois flanelinhas

Dois flanelinhas suspeitos de assalto foram baleados na tarde desta quarta-feira (24), na região central de Araguaína, por uma terceira pessoa identificada como Luis Soares Gomes (59 anos) que acabou preso em flagrante.



Segundo informações preliminares, os suspeitos armados com um facão teriam tentado assaltar o senhor Luis, que é vendedor ambulante, mas ele reagiu efetuando vários disparos contra os autores.



Na tentativa de fugir dos tiros, um dos suspeitos caiu ferido em frente a uma loja de departamentos e o outro correu mas acabou caindo dentro de uma loja de eletrodomésticos.



A Polícia Militar foi acionada e rapidamente prendeu o ambulante autor dos disparos, que foi levado para a Delegacia de Plantão para prestar esclarecimentos. Luís Gomes contou à polícia que quando percebeu que os flanelinhas estavam armados para assaltá-lo, atirou para se defender. Ainda de acordo com ele, a dupla frequentemente costumava roubar ele no Centro da cidade.



O vendedor ambulante confessou que atirou contra os criminosos para se defender. (Fotos: Portal O Norte)

Alguns carros foram atingidos por tiros nas imediações. A polícia não confirmou se outras pessoas ficaram feridas.



Os suspeitos baleados foram socorridos pelo Samu e ainda não tiveram as identidades divulgadas. Segundo informações da polícia os flanelinhas são moradores de rua.



A arma dos flanelinhas e o revólver que estava com o vendedor ambulante foram apreendidas.