Dez pessoas são assassinadas em fazenda no sudeste do Pará

Dez pessoas morreram no município de Pau d’arco, no sudeste do Pará, segundo informações da polícia divulgadas nesta quarta-feira (24).



De acordo com as primeiras informações, uma equipe da polícia estava na área para cumprimento de mandados de prisão contra os suspeitos de envolvimento na morte de um segurança na Fazenda Santa Lúcia, no início do mês.



Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), uma mulher e nove homens foram assassinados. Ainda não há confirmação de quem são as vítimas. Os corpos foram levados para a Redenção. Uma grande quantidade de armas também foi recolhida.



Os corpos serão transferidos para o Instituto Médico Legal de Marabá.



Fonte: G1/PA