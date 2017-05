Polícia Civil abre inquérito para investigar desaparecimento de estudante; Delegado suspeita que jovem foi assassinado

A Polícia Civil deu início às investigações do desaparecimento do estudante de Educação Física, Fabrício Martins (24 anos), que sumiu desde a última sexta-feria (19), em Araguaína, região Norte do Tocantins.



De acordo com o delegado regional, Emerson Francisco Moura, a polícia já colheu algumas declarações e trabalha com duas linhas de investigação, uma delas é a de homicídio seguido de ocultação de cadáver e destacou que todas as provas e depoimentos estão sendo mantidas em sigilo.



Entenda o caso



Fabrício Martins, desapareceu no dia em que familiares e amigos organizavam uma festa surpresa em comemoração ao seu aniversário. Segundo relatos do pai do jovem, Ribamar da Silva, dados em entrevista ao Portal O Norte, o rapaz saiu de casa em sua moto por volta das 20 horas da última sexta (19) e não retornou mais para casa. No dia seguinte, a Polícia Militar encontrou a moto do estudante abandonada na Rua dos Bancários do setor Jardim Paulista.



Em entrevista, o pai de Fabrício contou que o filho não tinha problemas com a justiça e nem envolvimento com práticas criminosas. "meu filho é um menino trabalhador que vivia da casa pro trabalho e pra faculdade", acrescentou.



O pai também reclamou da demora de se iniciar as investigações sobre o desaparecimento do filho e procurou o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar o fato e pedir agilidade nas investigações. E de acordo com o senhor Ribamar, uma das providências garantidas pelo órgão seria o pedido da quebra de sigilo telefônico do estudante que poderá ajudar a desvendar o mistério de seu desaparecimento.



Uma mobilização em frente ao Complexo de Delegacias em Araguaína, também foi realizada na noite de terça-feira (23), onde familiares, amigos e colegas de faculdade cobravam empenho nas investigações sobre o caso.



Conforme o delegado, o inquérito sobre o desaparecimento de Fabrício tem previsão de 30 dias para ser concluído.