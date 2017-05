Morador de rua é apedrejado próximo ao Mercado Municipal

Um morador de rua foi apedrejado na madrugada desta quinta-feira (25), próximo ao Mercado Municipal em Araguaína.



A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta de 1h40min e prestar apoio ao Samu que já estava no local socorrendo a vítima, que não possuía identificação.



Segundo a equipe do Samu, o homem tinha suspeita de fratura no maxilar, lesão na região do rosto e após receber os primeiros socorros foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



De acordo com a polícia não houve testemunhas do fato. A vítima apenas relatou que eram mais de um agressores que teriam atirado pedras contra ele sem motivo aparente.