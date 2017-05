Três suspeitos são presos em flagrante com papelotes de maconha

Três jovens foram presos em flagrante nessa quarta-feira (24), no setor Cardoso na cidade de Nova Olinda, Norte do Estado.



A ação policial aconteceu durante uma abordagem de rotina, quando uma equipe da Polícia Militar se deparou com os três indivíduos suspeitos e com eles foram apreendidos 8 papelotes de maconha, um celular e R$ 20 reais em dinheiro.



Os jovens foram identificados como: Wesley Santos da Silva (21 anos) camisa preta, Marcos Vinícius Amâncio de Oliveira (18 anos) de camiseta cavada e Rarisson Soares da Silva (18 anos) camiseta cinza.

Presos em flagrante, o trio foi levado para a Delegacia de Plantão de Araguaína para os procedimentos cabíveis.