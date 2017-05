Passageiros de táxi são presos em flagrante portando arma e droga

Dois passageiros de um táxi foram presos em flagrante pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (24), nas proximidades da Feirinha em Araguaína.



Os suspeitos foram identificados como Ricardo Ribeiro dos Santos (camiseta vermelha) e Jorge Lucas de Mora Fé (camiseta escura).



(Fotos: Divulgação PM)

A ação aconteceu quando uma equipe da PM realizou uma abordagem ao veículo em frente a um supermercado na Avenida Prefeito João de Sousa Lima, quando foi encontrado com o passageiro do banco da frente, um revólver calibre 38 municiado com quatro cartuchos intactos. Já com o outro passageiro que estava no banco traseiro, a polícia apreendeu aproximadamente 100g de crack.



Os dois homens foram autuados em flagrante e levados para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.