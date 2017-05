Trio é flagrado com drogas e objetos de origem duvidosa

Um homem e uma mulher foram presos e uma adolescente apreendida pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.



A ação policial aconteceu na noite dessa quarta-feira (24), depois que os militares avistaram um homem que estava em uma moto em atitude suspeita. Os policiais solicitaram que o cidadão parasse mas ao invés de atender ao pedido ele empreedeu fuga. A polícia deu início à diligências na tentativa de localizar o homem chegando à equipe a informação de que o fugitivo estaria em uma residência próxima ao local da fuga no Bairro Vila Norte.



Percebendo a chegada da equipe da Força Tática no local, várias pessoas que estavam dentro da casa fugiram pela janela e pela porta do fundo da casa. O Homem que a polícia tentou abordar momentos antes, também estava na residência e não conseguiu fugir. Preso, ele foi identificado como Adílio Antônio dos Santos (34 anos).



Uma jovem identificada como Leane Araújo da Costa (18 anos) também foi presa durante a ação. Ela tentou escapar indo para uma casa ao lado mas acabou capturada, junto com uma menor de 17 anos.

No interior da residência foram localizadas veículos e produtos de origem duvidosa sendo: duas motos, várias peças de motos, uma TV, alguns celulares e 02 (dois) quilos de substância análoga à maconha.



À polícia, Leane informou que a droga era de sua propriedade e que havia transportado do Estado do Goiás para Araguaína para comercialização do entorpecente.



Os três envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, junto com os objetos apreendidos que foram apresentados ao delegado de plantão para os procedimentos cabíveis.



(Fotos: Divulgação PM/Edição Portal O Norte)