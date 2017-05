PM intercepta caminhonete que fugiu de barreira policial e horas depois encontra mais de 8 kg de drogas em matagal

Na tarde desta quinta-feira (25), a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 8kg de maconha prensada em Araguaína.



A ação policial aconteceu depois de uma tentativa de abordagem a uma caminhonete S10, na barreira policial que fica na TO-222, próximo ao povoado Barra da Grota. De acordo com a PM, o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e fugiu, os militares acionaram reforço e conseguiram interceptar o veículo.



Dentro do carro haviam três ocupantes, sendo dois homens e uma jovem de 18 anos. A polícia fez uma averiguação no carro mas não encontrou nenhuma prova contra eles.



O veículo não tem registro de furto e roubo mas continha algumas irregularidades e por isso foi apreendido e levado para o Pátio do Posto Policial da TO-222. Já os três jovens que estavam nele, foram ouvidos e liberados em seguida.



Mas a polícia ainda estava desconfiada do comportamento do motorista no momento em que ele escapou da barreira policial e decidiu realizar uma varredura nas imediações, quando encontraram a maconha prensada escondida no matagal às margens de uma estrada vicinal próxima à rodovia.

Com a droga apreendida, os militares entregaram o caso para ser investigado pela Polícia Civil. Os suspeitos que estavam no veículo foram identificados mas desapareceram logo depois de serem liberados. A polícia irá solicitar um mandado de prisão contra os suspeitos que são considerados foragidos.



Informações colhidas pela PM no Tocantins através das polícias do estado do Pará, dão conta de que um dos envolvidos já tem passagem por Tráfico de Drogas.