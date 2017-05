Polícia prende bacharel em Direito que agrediu a própria mãe

Desde a noite de ontem (25), circula nas redes sociais um vídeo em que um filho agredir própria mãe, uma idosa de 84 anos. O caso que aconteceu em São Luís (MA), ganhou repercussão nacional e tem provocado revolta de internautas.



Nas imagens, o bacharel em direito, Roberto Elísio Coutinho, aparece agredindo verbal e e fisicamente a sua própria mãe.



O vídeo mostra o filho ameaçando a idosa: "Ou tu fica calada, ou tu vai internada. É o que eu te digo toda hora, porque tu tá insuportável, mamãe. Ninguém te aguenta”,



O promotor de Justiça de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim, pediu a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho. Ele, que estava desaparecido desde a noite dessa quinta-feira (25), após a repercussão dos vídeos, que foram gravados pela sua companheira que não teve o nome revelado.



A série de agressões, aconteceu no condomínio onde ele mora com a mãe, na capital. Na manhã de hoje, a Polícia Civil foi até a residência deles mas não o encontrou. Coutinho foi localizado e detido por policiais civis da Delegacia do Idoso, quando estava em uma residência no município de Raposa, na Região Metropolitana de São Luís.



A idosa foi encaminhada nesta sexta ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exames.



O promotor disse que além da prisão, o trabalho se desenvolve no sentido de dar suporte à vítima. “Solicitamos a prisão dele pelos crimes de lesão corporal e tortura, que estão previstos no Estatuto do Idoso. Além disso, encaminhamos um grupo de assistência social da promotoria para levantar toda situação da senhora. Saber quais danos foram causados a ela diante de tudo isso, se ela pode ficar com outros parentes ou terá que ser encaminhada a uma casa de abrigo. Tudo isso está sendo levantado”, disse.



Em entrevista à Rádio Mirante AM, por telefone, na manhã desta sexta, Roberto Elísio confessou as agressões, mas alegou que fez isso por conta de uma suposta doença, a qual ele ainda não iniciou tratamento. “Acontece que eu estou sofrendo de um problema, eu tenho uma doença que está na fase do início do tratamento, eu já deveria estar mais adiantado e ter me tratado, entendeu? Então tudo isso eu vou esclarecer no momento que eu to bom, não agora, mas uma coisa eu lhe garanto meu amigo, o que é mais importante para mim na minha vida para mim sempre foram os meus pais. Meu pai eu perdi há 20 anos e minha mãe já está com 84 anos”, revelou.



Agressões em vídeos



Em um dos vídeos, o filho manda a idosa calar a boca e chega até a ameaçá-la com agressões físicas nas regiões da cabeça e do rosto. “Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Se tu abrir a boca de novo eu vou dar na tua cara e dou na tua cabeça pra tu desmaiar”.



Em outro vídeo, Roberto diz à mãe que os familiares não aceitam mais a sua presença na casa e intimida a idosa dizendo que colocará uma mordaça nela. “Cala a boca! Ou tu fica internada ou tu fica calada! Eu te falei, tu tá insuportável mamãe! Ninguém te aguenta, ninguém te aguenta! Mamãe cala a boca! Se eu não eu vou colocar uma mordaça! Isso não pode, a senhora tá insuportável! Cala a boca mamãe! Eu vou te internar é hoje! Cala a boca! Que eu vou dar um murro na tua cara!”.



Com informações do G1