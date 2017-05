Suspeito é preso tentando esconder moto roubada na casa do avô

Fernando Pereira do Nascimento (18 anos) e João Neto Abreu dos Reis (21 anos), foram detidos em flagrante na manhã desta sexta-feira (26) em Araguaína.



A ação policial aconteceu logo após o roubo de uma motocicleta Honda Bros. A Polícia Militar foi acionada e de posse das características dos suspeitos e informação da direção em que os autores seguiram na moto, o serviço de inteligência da PM conseguiu localizar o veículo roubado bem como os suspeitos em uma residência que fica na Avenida Perimetral do setor Couto Magalhães.



A casa onde ocorreram as prisões e apreensões é onde mora o avô de Fernando. No local a polícia encontrou a motocicleta tomada em assalto, além de várias capinhas de celulares que segundo a polícia, possivelmente é proveniente de roubos de aparelhos na cidade.

À polícia, os dois indivíduos negaram ter praticado o crime, no entanto, segundo a PM, Fernando já é bastante conhecido por praticar roubos de motocicletas e tem passagens por tráfico de drogas, receptação, entre outros crimes.



João Neto também é conhecido por ações criminosas e muitas vezes a polícia afirma que já tentou prendê-lo mas o suspeito sempre conseguia escapar.



A dupla foi presa em flagrante e apresentados na Delegacia de Plantão junto com a moto e demais objetos apreendidos.