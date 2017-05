PM intercepta carro e prende em flagrante assaltantes dos Correios

A agência dos Correios do município de Itacajá, região Norte do Tocantins, foi alvo de assaltantes na manhã desta sexta-feira (26). Três suspeitos de participação no crime foram presos em flagrante logo depois do roubo.



A Polícia Militar tomou conhecimento da ação criminosa e ouviu testemunhas que informaram que os bandidos teriam fugido do local em um veículo Astra de cor prata. De posse dessas informações, os PMs acionaram reforço e colocaram em alerta os policias dos postos de Barra do Ouro e Filadélfia, diante da informação de que os autores teriam fugido sentido Araguaína.

Em Barra do Ouro, uma guarnição militar identificou um veículo suspeito com as mesmas características e deu início à perseguição. “Eles estavam em alta velocidade pela rodovia", relatou o Tenente Barbosa em entrevista. O carro com os suspeitos foi interceptado em Bielândia e os três indivíduos foram presos em flagrante.

Com o trio, a polícia apreendeu várias munições, uma pistola ponto 40, uma pistola 380 e um revólver calibre 38 que foi tomado do segurança que trabalha na agência de Itacajá. Além disso, a polícia apreendeu o veículo usado no assalto, celulares e R$ 2.048 reais em dinheiro proveniente do roubo.

Os autores foram identificados como Danilo Leão Santos (29 anos), Gilberto Garcia Oliveira (36 anos) e Hilton Carlos Durans Araújo (23 anos). O grupo, juntamente com as armas, veículo e dinheiro apreendido, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Araguaína.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos são naturais do estado do Maranhão e um é de Araguaína. A polícia ainda está checando no sistema para confirmar se eles já possuem passagens por algum crime.