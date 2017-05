Homem é encontrado morto em estado de decomposição

Um homem de 48 anos foi encontrado morto dentro da própria casa no final da manhã deste domingo (28). O caso aconteceu na Rua Lago Azul do setor Céu Azul em Araguaína, norte do Estado.

O morador foi identificado como, Oscar Marta de Sousa. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, há quatro dias os vizinhos não o viam e começaram a sentir um mau cheiro vindo da residência, foi quando decidiram arrombar a casa encontraram Oscar morto.

Os moradores acionaram a polícia e a perícia esteve no local. A provável causa da morte deve ser investigada já que o corpo estava em avançado estado de decomposição.



De acordo com relatos de vizinhos, Oscar de Sousa tinha problemas com álcool e morava sozinho. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína (IML).