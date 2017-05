Colisão entre moto e caminhonete mata jovem de 27 anos

Um jovem morreu em um trágico acidente envolvendo uma caminhonete Hilux e uma moto Pop 100. A colisão aconteceu na BR-153, por volta das 17 horas desse domingo (28), próximo ao povoado Floresta, distante cerca de 20 km de Araguaína, Norte do Estado.



A vítima foi identificada como, Marcelo Vieira da Silva. Segundo informações, o rapaz pilotava a moto sentido Araguaína, quando em uma ultrapassagem indevida em uma curva, acabou colidindo de frente com uma Hilux.

Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já o motorista da caminhonete, que não teve identidade divulgada, saiu ileso da colisão e permaneceu no local até a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor foi submetido ao teste do bafômetro que não acusou consumo de bebida alcoólica e em seguida foi encaminhado para a Delegacia de Plantão para prestar depoimento.

A perícia esteve no local para apurar as causas do acidente e o corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



