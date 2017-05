Homem bate cabeça em meio-fio após colisão entre moto e bicicleta

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou um homem gravemente ferido na noite do último sábado (26), em Araguaína.



A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Tietê com a Rua das Imbaúbas no setor Araguaína Sul.

Segundo informações, os veículos que seguiam sentido oposto se chocaram e o motociclista perdeu o controle da direção, caiu e bateu a cabeça no meio-fio. A vítima que não teve identidade divulgada, foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Já o ciclista, que também não foi identificado, sofreu apenas leves escoriações.