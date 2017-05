Mãe implora por solução sobre sumiço do filho: "por mais difícil que seja quero pelo menos receber os ossos do meu filho"

Luciane Cardoso Honório é uma mãe desesperada para pôr fim à angústia provocada pelo desaparecimento do filho, Douglas Honório de Freitas (29 anos). Em vídeo gravado para nossa reportagem, a mulher implora por agilidade e empenho nas investigações e pede ajuda para que o caso seja solucionado.



Na próxima sexta-feira (02), completará um ano que a família não tem notícias do paradeiro do rapaz, que foi trazido de Tucumã (PA) até Araguaína para ser internado na clínica de reabilitação de dependentes químicos CTA, atualmente fechada depois de graves denúncias incluindo o sumiço de Douglas.



No último dia 15, a Polícia Civil prendeu o dono da clínica, Paulo Guttierre Duarte Leite, o segurança Leandro da Silva Araújo (Segurança) e a tia do proprietário, Suely Pereira Duarte que atuava como Coordenadora Técnica da unidade. Os três são suspeitos de envolvimento no desaparecimento do interno que para a delegada Simone Melo, responsável pelas investigações, há fortes indícios de que o caso trata-se de um homicídio seguido de ocultação de cadáver.



Segundo depoimento dos suspeitos, Paulo Guttierre Duarte Leite e Leandro da Silva, Douglas estava sendo levado por eles, da clínica CTA para a Unidade de Pronto Atendimento do setor Araguaína Sul (UPA), quando o interno teria supostamente agredido o segurança Leandro e em seguida empreendido fuga. Desde então, o rapaz nunca mais foi visto nem mesmo pela família.



Em entrevista ao Portal O Norte, Simone Melo, delegada responsável pelo caso, afirma que as investigações indicam que Douglas está morto. “Diante de fatos apurados, concluímos que Douglas jamais poderia ter escapado, pois segundo relatos de testemunhas, ele estava muito dopado e machucado para conseguir agredir alguém e ainda fugir”.



Ao Portal O Norte, dona Luciana Honório contou que trouxe o filho para Araguaína, na esperança de que pudesse recuperá-lo. Diante do sumiço do filho ela levanta questionamentos e cobra justiça: “Porque o Paulo não me entregou meu filho? Por que ele bateu, por que judiou? Paguei 2.800,00 do mês e mais 8 cheques do mesmo valor para que eles cuidassem do meu filho...ele não estava fazendo nada de graça”, reclamou.



A mulher disse que acredita justiça e disse que espera que o caso seja esclarecido: “...tenho 1% de esperança de encontrar ele vivo, mas por mais triste que seja pra mim

hoje, eu quero pelo menos receber os ossos do meu filho”, revela dona Lucina e visivelmente emocionada pede empenho nas investigações.