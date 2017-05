Três jovens foram parar na delegacia após furto de galinhas em chácara

Um jovem de 18 anos e dois adolescentes de 17 e 16 anos, foram parar na delegacia momentos depois de furtarem 9 galinhas de uma propriedade que fica na zona rural de Goiatins, Norte do Estado.



O crime aconteceu por volta das 14 horas do último sábado (27). De acordo com a PM, o morador estava à caminho de sua chácara, quando avistou os suspeitos na estrada carregando algumas galinhas. Ele imediatamente acionou a polícia e indicou o local onde os mesmos estavam, os três jovens foram pegos em flagrante.



A polícia conseguiu recuperar com eles as nove galinhas furtadas, mas segundo a vítima, ele já desconfiava dos autores, relatando que na semana passada foram furtadas 20 galinhas.



O trio foi encaminhado para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.