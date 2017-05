Mulher é vítima de golpe em frente ao Banco do Brasil em Araguaína

Uma mulher de 47 anos foi vítima de um golpe e perdeu quase mil reais em dinheiro. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (30), em Araguaína, Norte do Estado.



Segundo a Polícia Militar, a vítima que não teve identidade divulgada, tinha acabado de sacar R$ 930 reais na agência do Banco do Brasil localizada na Cônego João Lima, centro da cidade, quando um indivíduo que ela não soube identificar, deixou cair na sua frente uma certa quantia em dinheiro, ela percebendo a situação foi devolver o dinheiro que caiu. No mesmo instante uma outra mulher se aproximou e disse que iria ajudar a devolver o dinheiro também, porém esse era cúmplice do golpista.



O bandido, não identificado, demonstrando gratidão, prometeu um suposto prêmio à senhora que devolveu o dinheiro, sendo que esta mesma deixou sua bolsa com dinheiro, documentos e celular nas mãos da cúmplice do golpista e foi receber o “gratificação”. Ao perceber que se tratava de um golpe foi buscar sua bolsa e a pessoa que ficou com ela já não estava no local.



A vítima acionou a polícia, que fez patrulhamento no local porém não encontrou mais o casal suspeito.