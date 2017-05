Garota de 15 anos desaparece depois de sair da escola e mãe desesperada pede ajuda para tentar encontrar a filha

Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a manhã de ontem (29). A família da menina procurou a nossa reportagem pedindo ajuda para divulgar o caso.



Joaria Rego Santos foi vista pela última vez por volta das 10 horas da manhã dessa segunda-feira (29), quando saiu da escola Francisco Máximo localizada no setor Santa Terezinha. Segundo a mãe da menor, dona Creuza Maria Rego, a menina saiu de casa para ir para a escola e não voltou mais.



Dona Creuza, que trabalha como empregada doméstica, tem mais seis filhos e a família mora no setor Alto Bonito. Desesperada, a mulher conta que já foi na Delegacia de Plantão registrar um Boletim de Ocorrência (BO) mas até agora não tem notícias da filha.



Angustiada com o sumiço de Joaria, a mãe pede ajuda para quem puder dar informações que possam ajudar na descoberta do paradeiro da adolescente que trajava uma calça corsário jeans e blusa vermelha.



Quem souber informações pode entrar em contato com a família através dos telefones: (63) 99100-9814 ou 99224-2102.