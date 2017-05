Acidente entre motos mata uma pessoa e deixa outra ferida

Um acidente envolvendo duas motocicletas matou uma pessoa e deixou outra ferida. A colisão aconteceu por volta das 08 horas desta quarta-feira (31), em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado Água Amarela, em Araguaína.



As motos seguiam sentido oposto, em uma delas estava o casal Tiago Pereira da Silva e sua esposa Miriam Ferreira Ramos, ambos de 24 anos, que seguiam sentido Araguaína, quando foram surpreendidos pela moto conduzida por José Moarcy Lima de Sousa (35 anos), que estava a caminho do frigorífico onde trabalhava.

Segundo as vítimas que sobreviveram, José Moacyr perdeu o controle da moto e colidiu com o veículo em que estava o casal. Com o impacto ele bateu fortemente a cabeça que o capacete que usava rachou.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Do casal que estava na outra moto, apenas a mulher ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Samu e levada para o hospital.



A perícia foi acionada e após os procedimentos, o corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.