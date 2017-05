Família encontra garota desaparecida; acompanhada de outra adolescente ela tentou se esconder para não voltar para casa

A adolescente Joaria Rego dos Santos (15 anos), que desapareceu na última segunda-feira (29), acaba de ser encontrada.



Segundo relatos de uma irmã dela, a família recebeu uma ligação onde uma pessoa revelou que Joaria estaria em um endereço no setor Lago Sul em Araguaína. De posse da informação, a família imediatamente se deslocou para o setor indicado e confirmou a denúncia.



Joaria estava em companhia de uma outra amiga que também teria sido vista pela última vez no dia em que a menina desapareceu.



As duas adolescentes foram levadas para a casa da família de Joaria, que fica na Rua das Flores no setor Alto Bonito.



Dauríola Rego, irmã de Joaria contou à nossa reportagem, que a família precisou da ajuda de moradores para conseguir pegar a adolescente que tentou correr para não voltar para casa. A outra amiga da menina, que também é adolescente, teria se escondido dentro do banheiro da casa onde elas foram encontradas.



De acordo com a irmã de Joaria, a amiga dela teria apanhado da mãe em casa e possivelmente por isso as duas resolveram fugir juntas.