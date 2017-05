Mãe de garota que fugiu de casa pede socorro: Minha menina tá usando drogas! Preciso de ajuda, não sei o que fazer...

De um lado alívio por ter encontrado a filha sã e salva, do outro lado a angústia de não saber o que fazer com a adolescente. Essa é a situação de dona Maria Creuza dos Santos, mãe de Joaria Rego dos Santos que foi encontrada na manhã desta quarta-feira (31), depois de ter sido visto pela última vez na segunda (29), quando saiu da escola.



Desesperada, a empregada doméstica procurou nossa reportagem para pedir ajuda na divulgação do desaparecimento da filha. A reportagem teve centenas de compartilhamento na fanpage do @portalonorte e foi através de uma denúncia por telefone, que a menina foi localizada.



A procura chegou ao fim, mas em desabafo a mãe conta da dificuldade que tem enfrentado com a filha, que segundo ela, é usuária de drogas. “Preciso de ajuda, do Conselho Tutelar, das autoridades, porque eu não sei mais o que fazer, são muitas noites sem dormir correndo atrás dela”.



Dona Maria Creuza teve 9 filhos, sendo que 2 morreram e sete são vivos, destes três moram com ela e Joaria é a caçula e única menor de idade. A família mora na Rua das Flores no setor Alto Bonito em Araguaína.



Segundo a mãe, a adolescente tem causado muitos problemas e conforme apurou nossa reportagem, a menina já teve envolvimento inclusive com furtos.



Quando foi encontrada esta manhã em uma residência no Lago Sul, a menina tentou se esconder para não voltar para casa. A família contou com a ajuda de moradores para resgatar a adolescente que estava em companhia de uma outra menor, amiga sua. Esta tentou se esconder dentro do banheiro da residência mas acabou sendo levada junto com Joaria para a casa de Dona Maria Creuza.



Ainda na entrevista, a mãe agradeceu o empenho das pessoas que ajudaram a divulgar o desaparecimento da filha e reafirmou o pedido de socorro para tentar salva a adolescente das drogas. “Minha menina tá fumando drogas e eu preciso muito de ajuda”.