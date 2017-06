Dupla é presa quando recebia drogas escondidas em microondas

Agentes da Polícia Civil prenderam na manhã desta quarta-feira (31), Weberson Azevedo Pereira (28 anos) e Paulo Roberto Sousa da Silva (29 anos) pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações que chegaram até os dois jovens, foi feita pela Polícia Civil através da Delegacia Especializada em Investigações Criminais - DEIC Norte que com apoio do Polícia Civil do Estado de Goiás – DENARC efetuaram a prisão dos dois. Com eles foram apreendidos aproximadamente 15kg de drogas.



Segundo aponta as investigações da Deic, Weberson e Paulo estariam comercializando drogas em Araguaína. Os investigadores conseguiram identificar que os mesmos já haviam recebido mais de 10kg de drogas na semana passada, das quais parte dela havia sido apreendida no dia na última quinta-feira (25), nas proximidades de um posto da Polícia Militar em Araguaína.



Naquele dia, uma caminhonete com três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher, tentaram fugir da barreira policial mas o veículo acabou interceptado pelos militares e os suspeitos encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos, sendo liberados em seguida por não ter nenhuma comprovação criminal contra eles. Horas depois da liberação, os policiais encontraram em uma varredura nas proximidades do posto, cerca de 8 kg de entorpecentes que estavam escondidos no matagal de uma estrada vicinal.



Através de investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar que Weberson havia fornecido a droga apreendida para os ocupantes do referido veículo, bem como estava programando para na data de hoje, receber outra quantia de drogas que seriam trazidas da cidade de Goiânia-GO. Equipes policiais passaram a monitorar Weberson e Paulo, conseguindo prender os mesmos no momento em que haviam recebido aproximadamente 5kg de drogas.



Os policiais se deslocaram até as residências dos suspeitos. Numa varredura feita na casa de Paulo a polícia encontrou mais10kg de maconha e aproximadamente 24g de cocaína na casa de Weberson.



Segundo a polícia, os investigados agiam de forma organizada, acondicionando as drogas no interior de aparelhos microondas, embaladas em caixa de papelão, visando dissimular a fiscalização policial.

Os presos foram conduzidos para a sede da DEIC e após autuados em flagrante, encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína – CPPA, onde ficarão recolhidos à disposição da justiça. Durante a abordagem eles estavam em uma motocicleta que também foi apreendida pela polícia.

Segundo a polícia, Paulo Roberto tem duas passagens por roubo registradas na polícia no ano de 2009. Sobre o flagrante de hoje, ele alegou que apenas foi convidado pelo amigo a ir até a empresa de turismo para buscar uma encomenda.