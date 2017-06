Homem é executado por assassinos que chegaram de caminhonete

Um homem de 44 anos foi morto com vários tiros na noite dessa quarta-feira (31), no povoado de Bielândia, município de Filadélfia, na região Norte do Estado.



O crime aconteceu por volta das 22h50. Segundo testemunhas, a vítima identificada como Edson Borges Martins, estava bebendo em um bar quando dois homens chegaram em uma caminhonete Triton de cor prata e efetuaram cerca de 6 tiros contra Edson e fugiram em seguida.



A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia foi acionada e a perícia também esteve no local e logo após os procedimentos legais o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína (IML).



Segundo a PM a vítima não tinha passagens pela polícia mas há informações de que Edson estavam envolvido em roubo e furto de gados. Até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.