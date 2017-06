Defensoria requer explicações sobre morte de preso na CPP

A DPE-TO – Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por intermédio Nadep - Núcleo Especializado de Assistência e Defesa ao Preso, acompanha a investigação da morte do reeducando Neuton Martins dos Reis Junior, de 21 anos, morto em um corredor no pavilhão B da CPPP – Casa de Prisão Provisória de Palmas e encontrado na terça-feira, 30. A defensora pública Napociani Póvoa, coordenadora do Nadep, esteve na tarde de quarta-feira, 31, para tentar solicitar informações sobre a causa da morte, ainda não informada pela direção do presídio ou Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça.



Diante disso, o Núcleo enviou ofício à direção CPPP e Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça requisitando informações sobre as circunstâncias da morte. Segundo Napociani Póvoa, o Estado é responsável pela morte de detentos dentro de presídios, uma vez que ele estava sob a tutela do mesmo. A Defensoria Pública, imbuída da defesa dos direitos humanos, apura uma possível falha estatal e violação dos direitos humanos, por meio de requisições de cópias de procedimento administrativo instaurado pela direção do presídio para apuração da morte, laudo de exame de corpo de delito da vítima junto ao Instituto de Medicina Legal de Palmas, cópia de inquérito policial instaurado para apuração do caso junto à Delegacia Especializada de Investigação Criminal e de Polícia.



Caso



Neuton estava preso provisoriamente por suspeita de participação em um assalto na cidade de Paraíso do Tocantins. O interrogatório dele estava marcado para o dia 2 de junho e ele havia sido transferido para a CPPP de Palmas há sete dias.



Fonte: DPE/TO