Para delegado, corpo encontrado em córrego é de Fabrício Martins

O delegado Rerison Macedo, responsável pela investigação que trata do desaparecimento de Fabrício Martins, afirmou em entrevista ao Portal O Norte que não resta dúvidas de que o corpo encontrado na manhã de hoje (03), em Araguaína é do estudante de Educação Física.



De acordo com o delegado, todas as evidências encontradas levam a crer que o corpo é de Fabrício. Uma das principais, é a camiseta que a vítima trajava. A roupa era nova e ele ganhou de sua mãe. Ricardo Teixeira, irmão de Fabrício, compareceu ao IML para tentar fazer o reconhecimento do corpo, mas por conta do estado de decomposição em que se encontrava ele não conseguiu identificar com precisão se era seu irmão. Ricardo então teria levado a vestimenta para mostrar para a mãe que reconheceu como sendo a que Fabrício usava no dia em que desapareceu.



“É com muita tristeza que recebemos essa informação, não queríamos esse desfecho, mas é a realidade, Fabrício foi localizado sem vida. Não temos dúvida, nem a família”, disse Macedo.



Apesar da afirmação o delegado destaca que a polícia vai aguardar o laudo médico que deve confirmar oficialmente a identificação. O corpo foi levado para o IML de Palmas para ser submetido a exame de DNA, o resultado deve sair em 30 dias.



Ainda em entrevista, o delegado ressaltou que a polícia segue o trabalho de investigação com cautela para “...não atribuir culpa a quem não tem” e completa “vamos manter os pés no chão para desvendar todo o mistério que cerca a morte de Fabrício”.



Questionado sobre a possibilidade de Fabrício ter sido morto no local onde foi encontrado, o delegado acredita que não: “pelas circunstâncias em que foi encontrado morto acredito que não porém seria prematuro afirmar isso, só a investigação que vai apontar como tudo realmente aconteceu”, concluiu.

Entenda



Fabrício Martins desapareceu na noite do dia 19 de maio, quando foi visto pela última vez saindo de casa em sua moto. Naquele dia, familiares e amigos preparavam uma festa surpresa em comemoração ao seu aniversário, mas o jovem não retornou para casa. No dia seguinte, a moto de Fabrício foi encontrada abandonada no setor Jardim Paulista.



A demora em iniciar as investigações sobre o caso, fizeram a família procurar o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar o fato e uma mobilização cobrando empenho das autoridades policiais foi realizada em frente ao complexo de Delegacias em Araguaína.



Segundo relatos do pai de Fabrício em entrevista ao Portal O Norte, seu filho era um rapaz tranquilo, não gostava de festas e não tinha problemas com a Justiça.



Na manhã deste sábado (03), uma ligação através do 190 denunciou um mau cheiro que podia ser sentido próximo a uma ponte que fica entre o CAT e o Parque Cimba em Araguaína. A polícia foi conferir e acabou encontrando um corpo que estava debaixo da estrutura, às margens do córrego canindé. A principal suspeita levantada era de que o corpo poderia ser do estudante que desapareceu há 15 dias.



O corpo já estava em estado de decomposição e foi encontrado amarrado com uma corda e enrolado em uma toalha. Segundo peritos do IML, a vítima possívelmente foi morta a facadas, já que na camiseta que usava apresentava vestígios de várias perfurações.