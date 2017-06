Homem é seguido e executado com vários tiros no meio da rua

Um homem foi morto a tiros no início da noite deste sábado (03), em Araguaína.



O crime aconteceu na Avenida Itamaraty do setor Maracanã. Segundo informações preliminares, a vítima identificada até agora apenas como Carlos é conhecida pelo apelido de “Macarrão”.



Carlos estava em uma moto quando foi seguido e abordado por dois indivíduos em uma segunda motocicleta, quando o garupa efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou a morte do homem.

De acordo com a polícia, Carlos que tinha várias passagens por roubo. A PM ainda está em diligência e colhe informações sobre o crime. Até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.