Vizinho mata o outro a facadas após briga por causa de mulher

Um homem morreu depois de ser esfaqueado durante uma discussão com um vizinho. O caso aconteceu na noite deste sábado (03), no setor Martins Jorge em Araguaína.



Segundo informações preliminares colhidas pela Polícia Militar, a vítima foi identificada até o momento apenas como Nicodemos, e o motivo da tragédia teria sido uma traição, sendo que um dos envolvidos estaria mantendo um relacionamento amoroso com a esposa do outro. A polícia ainda está colhendo mais detalhes sobre o caso.



Durante a briga, o autor que não teve identidade divulgada, efetuou golpes de faca contra Nicodemos e em seguida fugiu.



O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.



A polícia realiza diligências na tentativa de encontrar o autor do crime, mas até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.