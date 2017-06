Casal vai parar na delegacia suspeito de tentar roubar vigilante

Um casal foi preso em flagrante na madrugada de sábado (03), em Araguaína.



A prisão aconteceu depois que um vigilante acionou a polícia para comunicar que sofreu uma tentativa de roubo na avenida Filadélfia, quando ele fazia rondas noturnas em uma motocilceta. A vítima, que não teve identidade divulgada, contou à polícia que parou para descansar quando foi abordado pelo casal que estava em uma moto biz. O condutor sacou uma arma e anunciando o assalto mandou que ele entregasse o celular, mas o vigilante correu e conseguiu apoio em um bar na proximidades e os criminosos acabaram fugindo sem levar nada.



Logo depois da tentativa, o vigilante ainda seguiu os criminosos e acionou a polícia repassando as características dos suspeitos e indicando que os suspeitos seguiram rumo à rodoviária da cidade.



Em diligências, os militares encontraram o casal na Avenida Santos Dumond, próximo à BR-153. Durante abordagem a polícia encontrou com a dupla, um revólver calibre 38 com seis munições intactas.



Presos em flagrante, Murilo Duarte Ferreira (22 anos) e Janaína Santos Barros (20 anos), foram encaminhados para a Delegacia de Plantão e devem responder por porte ilegal de arma e tentativa de roubo, já que o vigilante reconheceu os dois como sendo autores do crime.