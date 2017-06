Motociclista cai de ribanceira próximo a mirante de serra

Um motociclista morreu depois de cair de uma ribanceira na TO-030, próximo ao mirante da serra do Carmo em Palmas.



O acidente aconteceu por volta faz 06 horas desse domingo (04), na estrada que é conhecida pelas curvas fechadas e perigosas, onde outros acidentes já foram registrados. Nesta mesma ribanceira, câmeras de segurança registraram no mês de fevereiro um acidente envolvendo um ônibus que caiu no local matando uma mulher.



O Samu foi acionado mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo da vítima, que não teve identidade divulgada foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Palmas.