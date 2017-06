Denúncia leva PM a suspeitos de assaltar mulher em ponto de ônibus

Uma ação conjunta das unidades policiais militares resultou, na final da tarde desta sexta-feira, 2, na prisão dos dois suspeitos que foram flagrados por sistema de monitoramento e vigilância, roubando uma mulher no ponto de ônibus da quadra 606 Sul em Palmas.

Após patrulhamento em ação conjunta do serviço de inteligência do 1º e 6º Batalhões da Polícia Militar (PM), Quartel do Comado Geral e Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), os policiais militares receberam denúncia anônima por meio do 190, com a localização de um dos envolvidos, de 24 anos, no setor Jardim Aureny IV. Localizado, o suspeito indicou o paradeiro do seu comparsa de 28 anos e confessou a autoria de outros dois roubos ocorridos no mesmo dia em Palmas.

Segundo informações preliminares, um dos envolvidos já fora detido pela PM pela mesmo crime e o outro possui passagem por tráfico de entorpecentes. Em posse dos aparelhos celulares roubados das vítimas, os suspeitos e o referido material foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.



Fonte: Ascom PM