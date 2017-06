Mulher é surpreendida e esfaqueada pelo próprio cunhado

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada pelo próprio cunhado. O crime aconteceu por volta das 19 horas desse domingo (04), em Araguaína.



O caso foi registrado na Rua Granada do setor Lago Azul IV, onde segundo informações a mulher que não teve identidade divulgada, foi ferida com uma faca.



À polícia, a vítima não quis passar maiores informações sobre os fatos e apenas confirmou que o autor era seu cunhado. O Samu foi acionado e a vítima que foi atingida no tórax e em uma das coxas, foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Em diligência na casa da irmã do autor, esta informou que ele e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica em sua casa e num determinado momento o homem se armou de uma faca e quando a vítima estava indo embora, próximo à sua residência ela foi surpreendida pelo autor que desferiu dois golpes contra ela. A irmã do principal suspeito não soube dizer qual a motivação do crime.



A polícia realizou diligências na tentativa de localizar o homem que esfaqueou a cunhada mas este não foi localizado.



Segundo a PM, a mulher esfaqueada aparentemente não corre risco de morte.