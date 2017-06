Ex-jogador volta para a prisão após determinação judicial

O ex-jogador do Botafogo Jobson Leandro Pereira de Oliveira voltou para a prisão após uma determinação judicial. Ele está na cadeia pública de Colméia, a 206 km de Palmas. Jobson já tinha sido preso no dia 23 de junho do ano passado por suspeita de estupro de vulnerável, mas foi solto em setembro do mesmo ano, mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$ 22 mil e o cumprimento de algumas medidas, como não manter contato com as vítimas e não frequentar bares e boates.



A Comarca de Colméia informou que a prisão foi realizada na tarde desta segunda-feira (5), após participar de uma audiência. O motivo ainda não foi informado. O G1 falou com o advogado do ex-jogador, o qual informou que vai se posicionar em outro momento.



Jobson é suspeito de estuprar quatro adolescentes. O processo foi instaurado no Pará em 2016, mas enviado para o Tocantins. A Justiça paraense alegou que não poderia julgar o caso já que a chácara onde ocorreram os crimes mais graves (estupro de vulnerável) está localizada em Couto de Magalhães, município tocantinense.



A decisão judicial que concedeu a liberdade provisória estabelecia que o ex-jogador teria que cumprir algumas medidas cautelares, como o pagamento de uma fiança de 25 salários mínimos, não beber e usar quaisquer drogas, nem frequentar bares ou boates; não se ausentar da comarca onde mora sem autorização do juiz e comunicação do local onde possa ser encontrado; estar em casa entre as 19h e às 6h e nos domingos e feriados integralmente.



Ele deveria também atender aos chamados judiciais quando fosse intimado e estava proibido de manter contato com qualquer uma das vítimas. Se alguma das condições fosse descumprida, Jobson voltaria a prisão.



Na última sexta-feira (2), Jobson se envolveu em um acidente na TO-080, entre Marianópolis e Divinópolis, na região oeste do Tocantins. O acidente deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, incluindo o atleta.



Depois da batida, ele foi levado para um hospital, onde recebeu os primeiros socorros no setor de acolhimento. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, ele evadiu do local sem ser avaliado por um médico.



Crime



O ex-jogador foi preso em junho do ano passado por cumprimento de mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça de Conceição do Araguaia. O caso começou a ser investigado quando uma das adolescentes, que diz ter sido abusada pelo jogador, procurou a polícia depois que uma foto dela foi parar em um grupo de troca de mensagens na internet. Jobson nega todas as acusações.



Ainda segundo a vítima, o jogador teria aliciado a menor em Conceição do Araguaia junto com outras três adolescentes e teria levado as jovens para a chácara de sua propriedade, localizada na cidade de Couto de Magalhães, oeste do Tocantins. Lá, as vítimas teriam sido embriagadas e entorpecidas para, em seguida, serem abusadas sexualmente.



Jobson é acusado dos crimes estupro de vulnerável, ameaça, disponibilização de fotografia pornográfica de adolescente na internet e oferecimento de bebida alcoólica a adolescente.



Polêmicas



Jobson está suspenso pela Fifa de realizar qualquer atividade relacionada ao futebol até 31 de março de 2018. Ele foi acusado pelo clube Al Ittihad, da Arábia Saudita, de se recusar a fazer exame antidoping. Posteriormente, a Fifa deu validade mundial à pena que, de início, foi imposta pela Federação Saudita de Futebol.



A suspensão aconteceu em abril de 2015. Em março, o atleta teve o seu recurso rejeitado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Também em março, o atacante foi proibido de atuar em competições amadoras da sua cidade natal.

Fonte: G1 Tocantins