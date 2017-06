Segurança Pública recebe novos delegados da Polícia Civil

No início da noite desta segunda-feira, 05, primeiro dia de posse dos novos policiais Civis do Tocantins, o secretário da Segurança Pública César Roberto Simoni de Freitas se reuniu com todos os que conseguiram tomar posse nessa data, sendo a maioria de Delegados de Polícia Civil. Na ocasião, o secretário apresentou o corpo diretivo da SSP, deu as boas vindas e pediu comprometimento de todos com a população, sobretudo com o cidadão de bem, destinatário das ações de Segurança Pública do Estado.



“Somos uma grande família aqui na Segurança Pública e queremos continuar assim, agora com vocês fazendo parte dessa equipe”, afirmou o Secretário que ressaltou o papel do delegado de polícia no combate à criminalidade, bem como na composição de sua equipe, que deverá ser igualmente comprometida, no combate ao crime. Para o secretário, esse reforço na segurança pública do estado dará um salto de qualidade nas investigações e, consequentemente nas elucidações de crimes. “O cidadão tocantinense está carente de segurança. A população está carente de vocês”, declarou.



A diretoria de Polícia do Interior confirmou que, dos 53 delegados 39 tomaram posse nessa segunda-feira, 05, todos eles se apresentaram à Delegacia-Geral de Policia Civil para conhecer suas respectivas lotações e já começam a trabalhar nessa terça, 06.



Para o delegado-geral de Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira, os novos integrantes da Polícia Civil foram lotados no interior do Estado onde a carência desse profissional é maior. “Hoje foi dada prioridade de posse aos Delegados de Policia Civil, já que terão que se deslocar para as cidades onde atuarão a partir de agora. O calendário de posse segue até que sejam concluídos os prazos legais e esperamos receber todos os aprovados o quanto antes. Nosso objetivo é priorizar a atendimento no interior do Estado onde a carência de profissionais é evidente”, esclareceu.



O Delegado de Polícia Wagner Rayelly Pereira Siqueira disse que está ansioso para colocar em prática os conhecimentos adquiridos na academia de Polícia Civil, durante o curso de formação. “Foram alguns anos de espera e estamos ansiosos para por em prática todo o aprendizado do curso de formação policial, sempre pautado na legalidade e na justiça”, conclui o novo delegado que foi lotado na cidade de Ponte Alta do Tocantins.



O Governo do Estado convocou, no último dia 12 de maio, 248 policiais sendo 53 delegados, 13 médicos-legistas, 35 peritos, 14 papiloscopistas, 63 escrivães, 44 agentes e 26 necrotomistas, que serão distribuídos em diversas cidades do Estado.



