Suspeitos são capturados após roubo; menor acabou baleado

A polícia capturou no final da tarde desta quarta-feira (07), um grupo de jovens suspeitos de vários assaltos em Araguaína.



A ação policial aconteceu depois de um roubo nas proximidades do Parque Cimba, onde duas mulheres acionaram a polícia depois de serem assaltadas. Os bandidos estavam em um veículo Celta de cor prata. As vítimas conseguiram anotar a placa e repassou à PM as características do veículo e dos suspeitos.



O serviço de Inteligência deu início às diligências e encontrou o carro estacionado em uma kit net alugada no setor Tecnorte próxima ao Tiro de Guerra. Quando os militares se aproximaram do imóvel para realizar a abordagem um dos suspeitos sacou um revólver e os militares revidaram a agressão baleando um adolescente de 17 anos. Outros três suspeitos que estavam dentro da casa foram parar na Delegacia de Plantão (DP), um deles tem 15 anos.

Com os suspeitos a polícia apreendeu uma arma e vários celulares.

O carro usado na ação criminosa também foi apreendido e levado para a DP.

As vítimas reconheceram o carro e o grupo como sendo autores do assalto. Segundo a polícia, os jovens são suspeitos de envolvimento em vários assaltos na cidade e também foram reconhecidos por outras vítimas.



À polícia, o grupo confirmou ainda que roubaram um carro na noite do último sábado (3), em Araguaína e levaram o veículo para a cidade de Imperatriz (MA), este segundo caso deve ser investigado pela polícia.



O adolescente baleado foi socorrido e levado para a unidade hospitalar.